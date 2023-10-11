На Украине признали, что ВС РФ проявляют "чудеса" в усовершенствовании "Ланцетов"

ВС РФ показывают "чудеса" в повышении дальности полёта дрона-камикадзе Lancet ("Ланцет"). Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" заявила представитель оперативного командования "Юг" ВСУ Наталья Гуменюк.

"Действительно, россияне начали показывать чудеса их технического усовершенствования. Раньше эти дроны барражировали на расстояние до 40 километров, сейчас их возможности полёта увеличились до 60–70 километров", — отметила она.

Также она отметила, что бои всё чаще переходят в воздушное пространство, а ВС РФ продолжают совершенствовать свои дроны.

Отметим, что БПЛА Lancet производит Zаlа Aero, которая входит в группу компаний "Калашников" госкорпорации "Ростех". Беспилотник оснащён рядом систем наведения, а также содержит телевизионный канал связи — по нему оператор получает фото с целью. Примечательно, что барражирующий боеприпас может уничтожать объекты в радиусе до 40 километров.