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Опубликовано 11 октября 2023, 18:58
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На Украине признали, что ВС РФ проявляют "чудеса" в усовершенствовании "Ланцетов"

Представитель ВСУ Гуменюк: ВС РФ проявляют "чудеса" в усовершенствовании Lancet

ВС РФ показывают "чудеса" в повышении дальности полёта дрона-камикадзе Lancet ("Ланцет"). Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" заявила представитель оперативного командования "Юг" ВСУ Наталья Гуменюк.

"Действительно, россияне начали показывать чудеса их технического усовершенствования. Раньше эти дроны барражировали на расстояние до 40 километров, сейчас их возможности полёта увеличились до 60–70 километров", — отметила она.

Также она отметила, что бои всё чаще переходят в воздушное пространство, а ВС РФ продолжают совершенствовать свои дроны.

Отметим, что БПЛА Lancet производит Zаlа Aero, которая входит в группу компаний "Калашников" госкорпорации "Ростех". Беспилотник оснащён рядом систем наведения, а также содержит телевизионный канал связи — по нему оператор получает фото с целью. Примечательно, что барражирующий боеприпас может уничтожать объекты в радиусе до 40 километров.

На Западе восхитились "искусными операциями" российских войск РЭБ на Украине
На Западе восхитились "искусными операциями" российских войск РЭБ на Украине

Ранее западный журналист Дэвид Экс заявил, что сбивший Су-25 под Кривым Рогом "Ланцет" стал серьёзной угрозой для ВСУ. По его мнению, генералитет Украины ничему не научился после 19 сентября, когда на авиабазе Долгинцево произошёл подобный случай.

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ТАСС / Андрей Любимов

Никита Осипов
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