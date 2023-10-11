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Регион
Опубликовано 11 октября 2023, 04:01
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В новом российском оружии увидели серьёзную угрозу для авиации ВСУ

Forbes: Сбивший Су-25 под Кривым Рогом "Ланцет" стал серьёзной угрозой для ВСУ

Обновлённая версия российского дрона "Ланцет" несёт серьёзную угрозу для украинских войск, в частности для авиации. Как сообщил обозреватель Forbes Дэвид Экс, на днях он сбил штурмовик Су-25 на авиабазе Долгинцево под Кривым Рогом.

"Авиабаза Кривой Рог находится в 45 милях (72,4 километра) от линии фронта, на юге Украины. Это означает, что "Ланцет", нанёсший удар, представлял собой новый дальнобойный дрон версии "Изделие-53" с дальностью полёта 45 миль, а не старый продукт версии "Изделие-51" с дальностью 25 миль (40 километров)", — говорится в публикации.

Западный журналист убеждён в том, что новая версия российского беспилотника является серьёзной угрозой для украинских военно-воздушных сил. Также обозреватель подчеркнул, что, судя по всему, генералитет Незалежной ничему не научился после событий 19 сентября, когда на авиабазе Долгинцево произошёл аналогичный случай.

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Напомним, что 19 сентября российские силы нанесли удар с помощью беспилотника по аэродрому Долгинцево Днепропетровской области Украины, на котором дислоцировалась техника ВСУ. Пресс-служба Минобороны РФ подтвердила сведения о боевом дебюте нового дрона "Ланцет", добычей которого стал истребитель МиГ-29.

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t.me / Концерн "Калашников"

Алексей Соловьёв
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