Обновлённая версия российского дрона "Ланцет" несёт серьёзную угрозу для украинских войск, в частности для авиации. Как сообщил обозреватель Forbes Дэвид Экс, на днях он сбил штурмовик Су-25 на авиабазе Долгинцево под Кривым Рогом.

"Авиабаза Кривой Рог находится в 45 милях (72,4 километра) от линии фронта, на юге Украины. Это означает, что "Ланцет", нанёсший удар, представлял собой новый дальнобойный дрон версии "Изделие-53" с дальностью полёта 45 миль, а не старый продукт версии "Изделие-51" с дальностью 25 миль (40 километров)", — говорится в публикации.

Западный журналист убеждён в том, что новая версия российского беспилотника является серьёзной угрозой для украинских военно-воздушных сил. Также обозреватель подчеркнул, что, судя по всему, генералитет Незалежной ничему не научился после событий 19 сентября, когда на авиабазе Долгинцево произошёл аналогичный случай.