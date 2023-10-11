В новом российском оружии увидели серьёзную угрозу для авиации ВСУ
Forbes: Сбивший Су-25 под Кривым Рогом "Ланцет" стал серьёзной угрозой для ВСУ
Обновлённая версия российского дрона "Ланцет" несёт серьёзную угрозу для украинских войск, в частности для авиации. Как сообщил обозреватель Forbes Дэвид Экс, на днях он сбил штурмовик Су-25 на авиабазе Долгинцево под Кривым Рогом.
"Авиабаза Кривой Рог находится в 45 милях (72,4 километра) от линии фронта, на юге Украины. Это означает, что "Ланцет", нанёсший удар, представлял собой новый дальнобойный дрон версии "Изделие-53" с дальностью полёта 45 миль, а не старый продукт версии "Изделие-51" с дальностью 25 миль (40 километров)", — говорится в публикации.
Западный журналист убеждён в том, что новая версия российского беспилотника является серьёзной угрозой для украинских военно-воздушных сил. Также обозреватель подчеркнул, что, судя по всему, генералитет Незалежной ничему не научился после событий 19 сентября, когда на авиабазе Долгинцево произошёл аналогичный случай.
Напомним, что 19 сентября российские силы нанесли удар с помощью беспилотника по аэродрому Долгинцево Днепропетровской области Украины, на котором дислоцировалась техника ВСУ. Пресс-служба Минобороны РФ подтвердила сведения о боевом дебюте нового дрона "Ланцет", добычей которого стал истребитель МиГ-29.
t.me / Концерн "Калашников"