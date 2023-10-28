В Польше пожаловались на мощное российское оружие, уничтожающее их гаубицы в зоне СВО

Вооружённым силам Украины приходится переделывать артиллерийские установки, поскольку российские барражирующие боеприпасы "Ланцет" уничтожают большое количество польских гаубиц Krab в зоне СВО. Об этом сообщает издание Interia. Уточняется, что этими дронами ВС РФ уничтожили множество украинских подразделений.

По информации издания, у польских самоходных артиллерийских установок (САУ) стандартная броня. Её легко пробивают БПЛА российских войск. Из-за этого ВСУ устанавливают на установки металлические сетки, которые позволяют экипажу выиграть время для эвакуации. Авторы публикации утверждают, что этот способ не сильно защитит от модернизированного "Ланцета-3".

"Кошмаром станет "Ланцет-3", у которого боевая часть весит три килограмма. Ракета может развивать скорость до 110 километров в час", — сказано в статье.