ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 28 октября 2023, 06:28
13639

В Польше пожаловались на мощное российское оружие, уничтожающее их гаубицы в зоне СВО

Interia: ВСУ переделывают польские САУ Krab из-за мощи российских "Ланцетов"

Вооружённым силам Украины приходится переделывать артиллерийские установки, поскольку российские барражирующие боеприпасы "Ланцет" уничтожают большое количество польских гаубиц Krab в зоне СВО. Об этом сообщает издание Interia. Уточняется, что этими дронами ВС РФ уничтожили множество украинских подразделений.

По информации издания, у польских самоходных артиллерийских установок (САУ) стандартная броня. Её легко пробивают БПЛА российских войск. Из-за этого ВСУ устанавливают на установки металлические сетки, которые позволяют экипажу выиграть время для эвакуации. Авторы публикации утверждают, что этот способ не сильно защитит от модернизированного "Ланцета-3".

"Кошмаром станет "Ланцет-3", у которого боевая часть весит три килограмма. Ракета может развивать скорость до 110 километров в час", — сказано в статье.

На Украине признали, что ВС РФ проявляют "чудеса" в усовершенствовании "Ланцетов"
На Украине признали, что ВС РФ проявляют "чудеса" в усовершенствовании "Ланцетов"

Ранее Лайф писал о том, что оператор БПЛА-камикадзе "Ланцет" с позывным Шкет рассказал об уязвимом месте американского танка Abrams. По его словам, это слабое бронирование крыши. В связи с чем российские дроны смогут эффективно с ними бороться.

BannerImage

Wikipedia / Pibwl

Илья Суриков
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Польша
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar