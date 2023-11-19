Житель Брянского села обнаружил украинский БПЛА с кассетным боеприпасом у себя в огороде
В Брянской области обнаружили беспилотник с кассетным боеприпасом
В Брянской области обнаружили украинский беспилотник с кассетным боеприпасом. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, вражеский дрон вчера днём нашёл житель села Сопычи в Погарском районе: аппарат лежал прямо у него в огороде. Мужчина сразу вызвал правоохранителей, а те по прибытии установили, что к БПЛА приделан кассетный боеприпас. Теперь устройство изучают специалисты.
Ещё один беспилотный летательный аппарат в Брянской области вчера был перехвачен российскими средствами противовоздушной обороны в небе над Унечским районом. Как сообщил губернатор, пострадавших и разрушений в результате инцидента нет.
ТАСС / Алексей Коновалов