Житель Брянского села обнаружил украинский БПЛА с кассетным боеприпасом у себя в огороде

В Брянской области обнаружили украинский беспилотник с кассетным боеприпасом. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, вражеский дрон вчера днём нашёл житель села Сопычи в Погарском районе: аппарат лежал прямо у него в огороде. Мужчина сразу вызвал правоохранителей, а те по прибытии установили, что к БПЛА приделан кассетный боеприпас. Теперь устройство изучают специалисты.