Украинский беспилотник перехвачен над Брянской областью
Губернатор Богомаз: БПЛА самолётного типа сбит над Унечским районом
Средства противовоздушной обороны предотвратили очередную атаку украинской стороны на российские объекты. Вражеский беспилотник был сбит в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"Силами ПВО Министерства обороны РФ пресечена атака украинских террористов. Над Унечским районом сбит беспилотный летательный аппарат", — написал он в своём телеграм-канале.
По словам главы области, пострадавших и разрушений в результате инцидента нет. В настоящее время на месте работают оперативные и экстренные службы.
"Спасибо нашим подразделениям ПВО!" — добавил губернатор.
Ранее Лайф рассказывал о количестве атак, совершённых киевским режимом на Белгородскую, Брянскую и Курскую области с начала года. Как сообщил секретарь Совета безопасности страны Николай Патрушев, речь идёт о более чем восьми тысячах обстрелов. Было совершено 128 терактов, большая часть из которых — с использованием беспилотников.
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