Украинский беспилотник перехвачен над Брянской областью

Средства противовоздушной обороны предотвратили очередную атаку украинской стороны на российские объекты. Вражеский беспилотник был сбит в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Силами ПВО Министерства обороны РФ пресечена атака украинских террористов. Над Унечским районом сбит беспилотный летательный аппарат", — написал он в своём телеграм-канале.

По словам главы области, пострадавших и разрушений в результате инцидента нет. В настоящее время на месте работают оперативные и экстренные службы.

"Спасибо нашим подразделениям ПВО!" — добавил губернатор.