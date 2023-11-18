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Опубликовано 18 ноября 2023, 05:32
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Украинский беспилотник перехвачен над Брянской областью

Губернатор Богомаз: БПЛА самолётного типа сбит над Унечским районом

Средства противовоздушной обороны предотвратили очередную атаку украинской стороны на российские объекты. Вражеский беспилотник был сбит в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Силами ПВО Министерства обороны РФ пресечена атака украинских террористов. Над Унечским районом сбит беспилотный летательный аппарат", — написал он в своём телеграм-канале.

По словам главы области, пострадавших и разрушений в результате инцидента нет. В настоящее время на месте работают оперативные и экстренные службы.

"Спасибо нашим подразделениям ПВО!" — добавил губернатор.

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Ранее Лайф рассказывал о количестве атак, совершённых киевским режимом на Белгородскую, Брянскую и Курскую области с начала года. Как сообщил секретарь Совета безопасности страны Николай Патрушев, речь идёт о более чем восьми тысячах обстрелов. Было совершено 128 терактов, большая часть из которых — с использованием беспилотников.

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Николь Вербер
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