Регион

Уведомления отключены

16 ноября, 11:07

Организатора атаки на брянские сёла Капустина заочно приговорили к пожизненному

<p>Денис Капустин. Фото © <a href="https://t.me/shot_shot/48831" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Денис Капустин. Фото © SHOT

Второй западный окружной военный суд в Москве заочно приговорил к пожизненному заключению одного из руководителей формирования РДК* — Дениса Капустина**. Он является предполагаемым организатором нападения на сёла Брянской области в марте этого года. Дело рассматривалось в закрытом режиме.

"Капустину назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы заочно", — сообщили ТАСС в суде.

Знаменосец, рокер-скинхед и актёр: Кто из россиян-предателей попытал счастья в боях в Белгородской области

Знаменосец, рокер-скинхед и актёр: Кто из россиян-предателей попытал счастья в боях в Белгородской области

Напомним, в марте этого года стало известно о проникновении ДРГ в Брянскую область, диверсанты убили местного жителя и ранили десятилетнего ребёнка. Ответственность за атаку взял на себя РДК*, входящий в состав ВСУ. Главарь группировки — Денис Капустин**. А в мае о прорыве ДРГ сообщил губернатор Белгородской области. В результате вражеской атаки пострадали 12 мирных жителей. Среди нападавших были замечены также актёр из "Глухаря" Кирилл Канахин и солист неонацистской блэк-метал-группы "Молот Гитлера" Алексей Лёвкин.

* Внесён в список террористических и экстремистских организаций.

** Включён в перечень экстремистов и террористов.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Терроризм
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров