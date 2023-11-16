Организатора атаки на брянские сёла Капустина заочно приговорили к пожизненному
Денис Капустин. Фото © SHOT
Второй западный окружной военный суд в Москве заочно приговорил к пожизненному заключению одного из руководителей формирования РДК* — Дениса Капустина**. Он является предполагаемым организатором нападения на сёла Брянской области в марте этого года. Дело рассматривалось в закрытом режиме.
"Капустину назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы заочно", — сообщили ТАСС в суде.
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Напомним, в марте этого года стало известно о проникновении ДРГ в Брянскую область, диверсанты убили местного жителя и ранили десятилетнего ребёнка. Ответственность за атаку взял на себя РДК*, входящий в состав ВСУ. Главарь группировки — Денис Капустин**. А в мае о прорыве ДРГ сообщил губернатор Белгородской области. В результате вражеской атаки пострадали 12 мирных жителей. Среди нападавших были замечены также актёр из "Глухаря" Кирилл Канахин и солист неонацистской блэк-метал-группы "Молот Гитлера" Алексей Лёвкин.
* Внесён в список террористических и экстремистских организаций.
** Включён в перечень экстремистов и террористов.