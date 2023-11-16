Организатора атаки на брянские сёла Капустина заочно приговорили к пожизненному

Второй западный окружной военный суд в Москве заочно приговорил к пожизненному заключению одного из руководителей формирования РДК* — Дениса Капустина**. Он является предполагаемым организатором нападения на сёла Брянской области в марте этого года. Дело рассматривалось в закрытом режиме.