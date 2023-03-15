Главаря "брянских террористов" Капустина внесли в список экстремистов
Подозреваемого в атаке на Брянскую область Капустина добавили в перечень террористов
Неонацист Денис Капустин (Никитин). Обложка © SHOT
Главаря группировки "Русский добровольческий корпус" (РДК) Дениса Капустина*, который подозревается в организации теракта в Брянской области и в неудавшемся покушении на основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева, внесли в перечень экстремистов и террористов.
"Перечень террористов и экстремистов (включённые) <...> Капустин Денис Евгеньевич, 06.03.1984 года рождения, город Москва", — следует из заявления Росфинмониторинга.
Лайф уже писал, что 6 марта ФСБ предотвратила покушение спецслужб Украины на Константина Малофеева. Организатором преступления является Денис Капустин, который возглавлял диверсантов, атаковавших Брянскую область 4 марта. Покушение планировалось осуществить по такой же схеме, что и убийство журналиста Дарьи Дугиной: агент украинских спецслужб пытался заминировать автомобиль российского предпринимателя.
* Включён в перечень экстремистов и террористов.