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15 марта, 13:07

Главаря "брянских террористов" Капустина внесли в список экстремистов

Подозреваемого в атаке на Брянскую область Капустина добавили в перечень террористов

<p>Неонацист Денис Капустин (Никитин). Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/48831" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Неонацист Денис Капустин (Никитин). Обложка © SHOT

Главаря группировки "Русский добровольческий корпус" (РДК) Дениса Капустина*, который подозревается в организации теракта в Брянской области и в неудавшемся покушении на основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева, внесли в перечень экстремистов и террористов.

"Перечень террористов и экстремистов (включённые) <...> Капустин Денис Евгеньевич, 06.03.1984 года рождения, город Москва", — следует из заявления Росфинмониторинга.

Что известно о главаре РДК Капустине, организовавшем покушение на миллиардера Константина Малофеева

Что известно о главаре РДК Капустине, организовавшем покушение на миллиардера Константина Малофеева

Лайф уже писал, что 6 марта ФСБ предотвратила покушение спецслужб Украины на Константина Малофеева. Организатором преступления является Денис Капустин, который возглавлял диверсантов, атаковавших Брянскую область 4 марта. Покушение планировалось осуществить по такой же схеме, что и убийство журналиста Дарьи Дугиной: агент украинских спецслужб пытался заминировать автомобиль российского предпринимателя.

* Включён в перечень экстремистов и террористов.

Наталья Исакова
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