Главаря "брянских террористов" Капустина внесли в список экстремистов

Главаря группировки "Русский добровольческий корпус" (РДК) Дениса Капустина*, который подозревается в организации теракта в Брянской области и в неудавшемся покушении на основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева, внесли в перечень экстремистов и террористов.