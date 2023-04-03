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3 апреля, 14:18

Главарь "брянских террористов" заочно арестован

В Москве суд заочно арестовал возможного организатора нападения на сёла в Брянской области

<p>Денис Капустин. Фото © <a href="https://t.me/shot_shot/48831" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Денис Капустин. Фото © SHOT

Басманный суд Москвы заочно отправил под арест основателя и одного из главарей "Русского добровольческого корпуса", россиянина Дениса Капустина*, которого подозревают в организации атаки в Брянской области и попытке расправиться с руководителем группы компаний "Царьград" Константином Малофеевым.

"30 марта в отношении Капустина Дениса Евгеньевича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его экстрадиции на территорию РФ либо с момента его задержания на территории России", — уточнил представитель суда в беседе с ТАСС.

Капустин объявлен в международный розыск, он обвинён в совершении террористического акта, незаконном обороте оружия и взрывчатки.

Что известно о главаре РДК Капустине, организовавшем покушение на миллиардера Константина Малофеева

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Напомним, 2 марта с Украины в Брянскую область проникла диверсионно-разведывательная группа. В результате нападения двое мужчин погибли. Также был ранен десятилетний мальчик, который, несмотря на травму, спас двух первоклассниц и вывел их в безопасное место. Ответственность за атаку взял на себя "Русский добровольческий корпус", входящий в состав ВСУ. Главарь группировки — Денис Капустин, внесённый в РФ в список экстремистов. Он также подозревается в неудавшемся покушении на основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева.

* Включён в перечень экстремистов и террористов.

Татьяна Миссуми
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