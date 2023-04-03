Главарь "брянских террористов" заочно арестован

Басманный суд Москвы заочно отправил под арест основателя и одного из главарей "Русского добровольческого корпуса", россиянина Дениса Капустина*, которого подозревают в организации атаки в Брянской области и попытке расправиться с руководителем группы компаний "Царьград" Константином Малофеевым.

"30 марта в отношении Капустина Дениса Евгеньевича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его экстрадиции на территорию РФ либо с момента его задержания на территории России", — уточнил представитель суда в беседе с ТАСС.

Капустин объявлен в международный розыск, он обвинён в совершении террористического акта, незаконном обороте оружия и взрывчатки.