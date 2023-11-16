Подсчитано, сколько раз за 2023 год ВСУ атаковали Белгородскую, Брянскую и Курскую области

За 2023 год украинская армия совершила более восьми тысяч обстрелов Белгородской, Брянской и Курской областей. Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности страны Николай Патрушев на совещании в Воронеже в четверг, 16 ноября.

Ситуация в округе, по его словам, остаётся сложной и характеризуется усилением террористической и диверсионной активности со стороны Украины.

"В текущем году только по территории Белгородской, Брянской и Курской областей совершено более восьми тысяч обстрелов, материальный ущерб от которых составил свыше семи миллиардов рублей", — проинформировал секретарь Совбеза.