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16 ноября, 10:31

Подсчитано, сколько раз за 2023 год ВСУ атаковали Белгородскую, Брянскую и Курскую области

Патрушев: ВСУ совершили более 8 тыс. обстрелов российских приграничных областей

За 2023 год украинская армия совершила более восьми тысяч обстрелов Белгородской, Брянской и Курской областей. Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности страны Николай Патрушев на совещании в Воронеже в четверг, 16 ноября.

Ситуация в округе, по его словам, остаётся сложной и характеризуется усилением террористической и диверсионной активности со стороны Украины.

"В текущем году только по территории Белгородской, Брянской и Курской областей совершено более восьми тысяч обстрелов, материальный ущерб от которых составил свыше семи миллиардов рублей", — проинформировал секретарь Совбеза.

По словам Патрушева, за тот же срок в указанных регионах совершено 128 терактов, большая часть из которых — с использованием беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, было предотвращено более 50 преступлений террористической направленности.

Пять украинских дронов попытались атаковать объекты на территории России

Пять украинских дронов попытались атаковать объекты на территории России

Напомним, что буквально на днях 60-летняя женщина была ранена при ударе ВСУ по Брянской области. А в Белгородской области украинские военные обстреляли город Валуйки, в результате чего оказались повреждены линия электропередачи и частный дом. В той же Белгородской области посадили украинский беспилотник с противотанковой миной. БПЛА заметили в Волоконовском районе. Вражеский дрон пролетел над российской территорией меньше километра и был сбит на окраине одного из сёл.

Обложка ©

Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Марина Калегина
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