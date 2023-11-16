Подсчитано, сколько раз за 2023 год ВСУ атаковали Белгородскую, Брянскую и Курскую области
Патрушев: ВСУ совершили более 8 тыс. обстрелов российских приграничных областей
За 2023 год украинская армия совершила более восьми тысяч обстрелов Белгородской, Брянской и Курской областей. Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности страны Николай Патрушев на совещании в Воронеже в четверг, 16 ноября.
Ситуация в округе, по его словам, остаётся сложной и характеризуется усилением террористической и диверсионной активности со стороны Украины.
"В текущем году только по территории Белгородской, Брянской и Курской областей совершено более восьми тысяч обстрелов, материальный ущерб от которых составил свыше семи миллиардов рублей", — проинформировал секретарь Совбеза.
По словам Патрушева, за тот же срок в указанных регионах совершено 128 терактов, большая часть из которых — с использованием беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, было предотвращено более 50 преступлений террористической направленности.
Напомним, что буквально на днях 60-летняя женщина была ранена при ударе ВСУ по Брянской области. А в Белгородской области украинские военные обстреляли город Валуйки, в результате чего оказались повреждены линия электропередачи и частный дом. В той же Белгородской области посадили украинский беспилотник с противотанковой миной. БПЛА заметили в Волоконовском районе. Вражеский дрон пролетел над российской территорией меньше километра и был сбит на окраине одного из сёл.
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