60-летняя женщина ранена при ударе ВСУ по Брянской области
Губернатор Богомаз: При обстреле ВСУ посёлка Запесочье ранена женщина
При обстреле украинскими военными посёлка Запесочье Брянской области была ранена женщина. Об этом в личном телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"ВСУ обстреляли посёлок Запесочье Погарского района. В результате атаки украинских террористов на мирных жителей ранена 60-летняя женщина, она доставлена в центральную районную больницу, где ей оказывается вся необходимая медицинская помощь", — написал он, добавив, что к месту происшествия уже прибыли профильные службы.
Ранее сегодня мэр Горловки Иван Приходько сообщил о том, что одна женщина погибла и одна ранена во время обстрела города украинскими войсками. Также повреждено несколько частных домов и гараж, украинский снаряд задел и здание местного мясокомбината.
ТАСС / Дмитрий Ягодкин