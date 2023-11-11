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Регион
Опубликовано 11 ноября 2023, 16:03
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60-летняя женщина ранена при ударе ВСУ по Брянской области

Губернатор Богомаз: При обстреле ВСУ посёлка Запесочье ранена женщина

При обстреле украинскими военными посёлка Запесочье Брянской области была ранена женщина. Об этом в личном телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"ВСУ обстреляли посёлок Запесочье Погарского района. В результате атаки украинских террористов на мирных жителей ранена 60-летняя женщина, она доставлена в центральную районную больницу, где ей оказывается вся необходимая медицинская помощь", написал он, добавив, что к месту происшествия уже прибыли профильные службы.

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Ранее сегодня мэр Горловки Иван Приходько сообщил о том, что одна женщина погибла и одна ранена во время обстрела города украинскими войсками. Также повреждено несколько частных домов и гараж, украинский снаряд задел и здание местного мясокомбината.

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ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Юрий Лысенко
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