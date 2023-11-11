60-летняя женщина ранена при ударе ВСУ по Брянской области

При обстреле украинскими военными посёлка Запесочье Брянской области была ранена женщина. Об этом в личном телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"ВСУ обстреляли посёлок Запесочье Погарского района. В результате атаки украинских террористов на мирных жителей ранена 60-летняя женщина, она доставлена в центральную районную больницу, где ей оказывается вся необходимая медицинская помощь", — написал он, добавив, что к месту происшествия уже прибыли профильные службы.