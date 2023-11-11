Одна женщина погибла и одна ранена во время украинского обстрела Горловки

Украинская армия нанесла удар по Горловке в ДНР, в результате чего погибла местная жительница, ещё одна получила ранение. Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Иван Приходько.

"Вследствие обстрела Горловки со стороны украинских террористов погибла мирная жительница Горловки. Вечная память", — говорится в тексте.

Приходько добавил, что были повреждены несколько частных домов, гараж, а также украинский снаряд задел здание местного мясокомбината.