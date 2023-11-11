ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 11 ноября 2023, 15:21

Одна женщина погибла и одна ранена во время украинского обстрела Горловки

Мэр Приходько сообщил о гибели женщины при обстреле со стороны ВСУ Горловки

Украинская армия нанесла удар по Горловке в ДНР, в результате чего погибла местная жительница, ещё одна получила ранение. Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Иван Приходько.

"Вследствие обстрела Горловки со стороны украинских террористов погибла мирная жительница Горловки. Вечная память", — говорится в тексте.

Приходько добавил, что были повреждены несколько частных домов, гараж, а также украинский снаряд задел здание местного мясокомбината.

ВСУ снова атаковали Скадовск, на этот раз — из HIMARS
ВСУ снова атаковали Скадовск, на этот раз — из HIMARS

Ранее сообщалось, что в Горловке четверо детей решили разобрать кассетные боеприпасы, которыми ВСУ обстреливали город. В результате один подросток погиб, остальные получили ранения.

BannerImage

ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
  • Происшествия
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar