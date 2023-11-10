ВСУ снова атаковали Скадовск, на этот раз — из HIMARS

Город Скадовск Херсонской области снова оказался под обстрелом ВСУ. На этот раз украинская армия применила для ударов HIMARS, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Лишь по счастливой случайности обошлось без пострадавших, но есть разрушения — повреждён частный дом.

"Враг совершил террористический обстрел гражданской инфраструктуры в Скадовске, по предварительным данным, "Хаймарсами". Три ракеты сбили воины ПВО, одна попала в пустующий дом в районе частной застройки", — написал Сальдо в телеграм-канале в пятницу, 10 ноября.

Место попадания ракеты HIMARS в частном секторе Скадовска. Фото © Telegram / Владимир Сальдо