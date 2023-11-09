МЧС: Не менее пяти человек погибло в результате ракетной атаки ВСУ в Скадовске

Не менее пяти жителей Скадовска Херсонской области погибло в результате ракетного удара со стороны ВСУ. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо также информировал, что после обстрела гражданской инфраструктуры Скадовска в лечебные учреждения доставлено 11 человек.