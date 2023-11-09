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Регион
Опубликовано 9 ноября 2023, 10:24
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МЧС: Не менее пяти человек погибло в результате ракетной атаки ВСУ в Скадовске

Не менее пяти жителей Скадовска Херсонской области погибло в результате ракетного удара со стороны ВСУ. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо также информировал, что после обстрела гражданской инфраструктуры Скадовска в лечебные учреждения доставлено 11 человек.

Один из жилых домов в Скадовске, разрушенных украинской ракетой. Фото © Telegram администрации Скадовского муниципального округа

Один из жилых домов в Скадовске, разрушенных украинской ракетой. Фото © Telegram администрации Скадовского муниципального округа

Погибло не менее 5 человек, пострадало — 11. Фото © Telegram администрации Скадовского муниципального округа

Погибло не менее 5 человек, пострадало — 11. Фото © Telegram администрации Скадовского муниципального округа

Экстренные службы разбирают завалы на месте ракетного обстрела жилых кварталов Скадовска. Фото © Telegram администрации Скадовского муниципального округа

Экстренные службы разбирают завалы на месте ракетного обстрела жилых кварталов Скадовска. Фото © Telegram администрации Скадовского муниципального округа

Медики оказывают гражданам необходимую помощь. Не исключено, что число пострадавших ещё увеличится. Информацию о последствиях обстрела продолжают устанавливать специалисты.

Ранее Сальдо сообщал, что утром в четверг, 9 ноября, ВСУ произвели ракетный обстрел Скадовска. По его словам, одну ракету сбила ПВО, другая попала в частный сектор, несколько домов получили повреждения.

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Telegram администрации Скадовского муниципального округа

Марина Калегина
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