МЧС: Не менее пяти человек погибло в результате ракетной атаки ВСУ в Скадовске
Не менее пяти жителей Скадовска Херсонской области погибло в результате ракетного удара со стороны ВСУ. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо также информировал, что после обстрела гражданской инфраструктуры Скадовска в лечебные учреждения доставлено 11 человек.
Один из жилых домов в Скадовске, разрушенных украинской ракетой. Фото © Telegram администрации Скадовского муниципального округа
Погибло не менее 5 человек, пострадало — 11. Фото © Telegram администрации Скадовского муниципального округа
Экстренные службы разбирают завалы на месте ракетного обстрела жилых кварталов Скадовска. Фото © Telegram администрации Скадовского муниципального округа
Медики оказывают гражданам необходимую помощь. Не исключено, что число пострадавших ещё увеличится. Информацию о последствиях обстрела продолжают устанавливать специалисты.
Ранее Сальдо сообщал, что утром в четверг, 9 ноября, ВСУ произвели ракетный обстрел Скадовска. По его словам, одну ракету сбила ПВО, другая попала в частный сектор, несколько домов получили повреждения.