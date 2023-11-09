ВСУ ударили ракетами по Херсонской области, пострадало минимум семь человек

Семь человек попали в больницу после ракетного удара со стороны ВСУ по городу Скадовску в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"Сегодня около десяти часов [утра] противник произвёл ракетный обстрел Скадовска. Одну ракету сбила ПВО, другая попала в частный сектор, несколько домов получили повреждения. На данный момент госпитализировано семь человек", — написал он в телеграм-канале.

В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы. Информация о последствиях украинской атаки уточняется, добавил Сальдо.