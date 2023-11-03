Жертвами украинского ракетного удара по Соцфонду в Херсонской области стали девять человек

Из-под завалов после ракетного удара ВСУ по Соцфонду в Чаплинке Херсонской области спасатели достали тела девяти погибших. Такое заявление сделал губернатор региона Владимир Сальдо.

"Извлекли из-под развалин девять погибших, девять человек очень тяжёлых и раненых, сейчас их доставляют в медицинские учреждения", — отметил он в эфире телеканала "Россия 24", добавив, что разбор завалов продолжается.

Чаплинка — посёлок городского типа в Каховском районе. В 2019 году его население составляло около десяти тысяч человек.