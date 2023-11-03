Жертвами украинского ракетного удара по Соцфонду в Херсонской области стали девять человек
Сальдо: Из-под завалов в Чаплинке после удара ВСУ достали тела девяти погибших
Последствия ракетного удара ВСУ по зданию Соцфонда в посёлке Чаплинка Херсонской области. Обложка © Telegram / Владимир Сальдо
Из-под завалов после ракетного удара ВСУ по Соцфонду в Чаплинке Херсонской области спасатели достали тела девяти погибших. Такое заявление сделал губернатор региона Владимир Сальдо.
"Извлекли из-под развалин девять погибших, девять человек очень тяжёлых и раненых, сейчас их доставляют в медицинские учреждения", — отметил он в эфире телеканала "Россия 24", добавив, что разбор завалов продолжается.
Чаплинка — посёлок городского типа в Каховском районе. В 2019 году его население составляло около десяти тысяч человек.
Как сообщал Лайф, украинские военные обстреляли Чаплинку, предположительно, из американских ракет — они попали в здание Соцфонда и службы занятости. В общей сложности, по словам Сальдо, ВСУ выпустили шесть американских ракет.