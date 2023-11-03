ВСУ американскими ракетами обстреляли Соцфонд в Херсонской области

В Херсонской области Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали здание Социального фонда и службы занятости в посёлке городского типа Чаплинка. В результате ракетного удара погибла мирная жительница. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо.

Всего, по словам губернатора региона, ВСУ выпустили шесть американских ракет. Помимо погибшей, пострадали два человека, их госпитализировали. Спасатели продолжают расчищать завалы и искать возможных раненых.

Последствия ракетного удара ВСУ по зданию Соцфонда в посёлке Чаплинка Херсонской области. Обложка © Telegram / Владимир Сальдо

"Однако киевским извергам нас не запугать. Херсонцы лишь ещё больше сплотятся в своём неприятии марионеток Запада. Наше единство станет ещё сильнее, а поражение Киева — ещё более неизбежным", — написал Сальдо в телеграм-канале.