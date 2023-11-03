Выросло число пострадавших после ракетного удара ВСУ по Соцфонду в Херсонской области

Число пострадавших при ракетном ударе ВСУ по социальному объекту в Чаплинке Херсонской области выросло до девяти. Об этом заявил министр здравоохранения региона Артыш Сат.

"Пострадавшие получили серьёзные травмы разного характера. Один пациент находится в состоянии тяжёлой степени тяжести, а восемь — в состоянии средней", — отметил он.

Глава херсонского Минздрава добавил, что при необходимости пострадавших направят на лечение в другие регионы.