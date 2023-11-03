Выросло число пострадавших после ракетного удара ВСУ по Соцфонду в Херсонской области
Количество пострадавших при ударе ВСУ по соцобъекту в Чаплинке выросло до девяти
Последствия ракетного удара ВСУ по зданию Соцфонда в посёлке Чаплинка Херсонской области. Обложка © Telegram / Владимир Сальдо
Число пострадавших при ракетном ударе ВСУ по социальному объекту в Чаплинке Херсонской области выросло до девяти. Об этом заявил министр здравоохранения региона Артыш Сат.
"Пострадавшие получили серьёзные травмы разного характера. Один пациент находится в состоянии тяжёлой степени тяжести, а восемь — в состоянии средней", — отметил он.
Глава херсонского Минздрава добавил, что при необходимости пострадавших направят на лечение в другие регионы.
Напомним, украинские военные обстреляли Чаплинку, предположительно, из американских ракет — они попали в здание Соцфонда и службы занятости. В общей сложности, по словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, ВСУ выпустили шесть американских ракет.