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3 ноября, 16:13

Выросло число пострадавших после ракетного удара ВСУ по Соцфонду в Херсонской области

Количество пострадавших при ударе ВСУ по соцобъекту в Чаплинке выросло до девяти

<p>Последствия ракетного удара ВСУ по зданию Соцфонда в посёлке Чаплинка Херсонской области. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/SALDO_VGA/1386" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Владимир Сальдо</a></p>

Последствия ракетного удара ВСУ по зданию Соцфонда в посёлке Чаплинка Херсонской области. Обложка © Telegram / Владимир Сальдо

Число пострадавших при ракетном ударе ВСУ по социальному объекту в Чаплинке Херсонской области выросло до девяти. Об этом заявил министр здравоохранения региона Артыш Сат.

"Пострадавшие получили серьёзные травмы разного характера. Один пациент находится в состоянии тяжёлой степени тяжести, а восемь — в состоянии средней", — отметил он.

Глава херсонского Минздрава добавил, что при необходимости пострадавших направят на лечение в другие регионы.

Число погибших после удара ВСУ по Соцфонду в Херсонской области выросло до 7, заявил сенатор

Число погибших после удара ВСУ по Соцфонду в Херсонской области выросло до 7, заявил сенатор

Напомним, украинские военные обстреляли Чаплинку, предположительно, из американских ракет — они попали в здание Соцфонда и службы занятости. В общей сложности, по словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, ВСУ выпустили шесть американских ракет.

Никита Осипов
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