Число погибших после удара ВСУ по Соцфонду в Херсонской области выросло до 7, заявил сенатор

Минимум семь человек погибли и ещё семь пострадали в результате удара ВСУ по посёлку городского типа Чаплинка Херсонской области. Об этом сообщил сенатор от региона Константин Басюк.

"Прилёты в Пенсионный фонд и центр занятости. По предварительным данным, семеро погибших и семеро раненых. За жизни ещё двух человек борются наши медики", — написал он в телеграм-канале.

Басюк подчеркнул, что никаких военных объектов в Чаплинке и в помине не было. Зато, по его словам, "становится абсолютно ясным", с кем воюют ВСУ.