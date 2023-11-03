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3 ноября, 15:27

Число погибших после удара ВСУ по Соцфонду в Херсонской области выросло до 7, заявил сенатор

Сенатор Басюк: Семь человек погибли в результате удара ВСУ по Чаплинке

<p>Кадры последствий обстрела Чаплинки Херсонской области ВСУ. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/Senator_Basyuk/418" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Басюк Константин</a></p>

Кадры последствий обстрела Чаплинки Херсонской области ВСУ. Обложка © Telegram / Басюк Константин

Минимум семь человек погибли и ещё семь пострадали в результате удара ВСУ по посёлку городского типа Чаплинка Херсонской области. Об этом сообщил сенатор от региона Константин Басюк.

"Прилёты в Пенсионный фонд и центр занятости. По предварительным данным, семеро погибших и семеро раненых. За жизни ещё двух человек борются наши медики", — написал он в телеграм-канале.

Басюк подчеркнул, что никаких военных объектов в Чаплинке и в помине не было. Зато, по его словам, "становится абсолютно ясным", с кем воюют ВСУ.

Как уже сообщал Лайф, украинские войска обстреляли Чаплинку, предположительно, из американских ракет, которые попали в здание Социального фонда и службы занятости. Ранее власти сообщали об одной погибшей.

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Наталья Исакова
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