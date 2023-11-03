Число погибших после удара ВСУ по Соцфонду в Херсонской области выросло до 7, заявил сенатор
Сенатор Басюк: Семь человек погибли в результате удара ВСУ по Чаплинке
Кадры последствий обстрела Чаплинки Херсонской области ВСУ. Обложка © Telegram / Басюк Константин
Минимум семь человек погибли и ещё семь пострадали в результате удара ВСУ по посёлку городского типа Чаплинка Херсонской области. Об этом сообщил сенатор от региона Константин Басюк.
"Прилёты в Пенсионный фонд и центр занятости. По предварительным данным, семеро погибших и семеро раненых. За жизни ещё двух человек борются наши медики", — написал он в телеграм-канале.
Басюк подчеркнул, что никаких военных объектов в Чаплинке и в помине не было. Зато, по его словам, "становится абсолютно ясным", с кем воюют ВСУ.
Как уже сообщал Лайф, украинские войска обстреляли Чаплинку, предположительно, из американских ракет, которые попали в здание Социального фонда и службы занятости. Ранее власти сообщали об одной погибшей.