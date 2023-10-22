В Херсонской области сбили летевшие на Крым украинские ракеты

В Херсонской области сбили три украинские ракеты, которые летели на Крым. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"Над Геническим муниципальным округом Херсонской области с 16:45 до 17:30 сбиты три вражеские ракеты, летевшие на Крым", — написал он в телеграм-канале, подчеркнув, что "провокация киевского режима сорвана".