В Херсонской области сбили летевшие на Крым украинские ракеты
Сальдо: В Херсонской области сбили три украинские ракеты, летевших на Крым
В Херсонской области сбили три украинские ракеты, которые летели на Крым. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Над Геническим муниципальным округом Херсонской области с 16:45 до 17:30 сбиты три вражеские ракеты, летевшие на Крым", — написал он в телеграм-канале, подчеркнув, что "провокация киевского режима сорвана".
Ранее сегодня в Севастополе объявили воздушную тревогу. Местные паблики информировали о ракетной опасности. Меньше чем через полчаса в регионе отменили воздушную тревогу.
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ТАСС / Виталий Невар