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22 октября, 15:34

В Херсонской области сбили летевшие на Крым украинские ракеты

Сальдо: В Херсонской области сбили три украинские ракеты, летевших на Крым

В Херсонской области сбили три украинские ракеты, которые летели на Крым. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"Над Геническим муниципальным округом Херсонской области с 16:45 до 17:30 сбиты три вражеские ракеты, летевшие на Крым", — написал он в телеграм-канале, подчеркнув, что "провокация киевского режима сорвана".

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Ранее сегодня в Севастополе объявили воздушную тревогу. Местные паблики информировали о ракетной опасности. Меньше чем через полчаса в регионе отменили воздушную тревогу.

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ТАСС / Виталий Невар

Никита Осипов
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  • Херсонская область

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