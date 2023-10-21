Силы ПВО РФ перехватили четыре ракеты HARM, две "Нептун" и уничтожили 23 БПЛА

Российские средства ПВО за сутки перехватили четыре противорадиолокационные ракеты HARM, две противокорабельные крылатые ракеты "Нептун". Как сообщает пресс-служба Минобороны России, также было уничтожено 23 украинских беспилотника.

"Перехвачены четыре противорадиолокационные ракеты HARM, две противокорабельные крылатые ракеты "Нептун" и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS", — говорится в сообщении.

Вместе с тем силы ПВО РФ за минувшие сутки уничтожили 23 дрона ВСУ в районах населённых пунктов Белогоровка, Берестовое, Спорное (ДНР), Верхнекаменка, Золотарёвка (ЛНР), Ульяновка (Запорожская область), добавили в ведомстве.