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Регион
Опубликовано 21 октября 2023, 11:52
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Силы ПВО РФ перехватили четыре ракеты HARM, две "Нептун" и уничтожили 23 БПЛА

Российские средства ПВО за сутки перехватили четыре противорадиолокационные ракеты HARM, две противокорабельные крылатые ракеты "Нептун". Как сообщает пресс-служба Минобороны России, также было уничтожено 23 украинских беспилотника.

"Перехвачены четыре противорадиолокационные ракеты HARM, две противокорабельные крылатые ракеты "Нептун" и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS", — говорится в сообщении.

Вместе с тем силы ПВО РФ за минувшие сутки уничтожили 23 дрона ВСУ в районах населённых пунктов Белогоровка, Берестовое, Спорное (ДНР), Верхнекаменка, Золотарёвка (ЛНР), Ульяновка (Запорожская область), добавили в ведомстве.

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Ранее сообщалось, что ВСУ за сутки потеряли до 260 военнослужащих убитыми и ранеными на Донецком направлении. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы российским бойцам удалось поразить американскую артиллерийскую систему М777, а также боевую машину РСЗО "Град".

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ТАСС / Александр Полегенько

Наталья Исакова
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