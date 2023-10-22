В Севастополе отменили воздушную тревогу
Губернатор Севастополя Развожаев заявил об отмене воздушной тревоги в городе
В Севастополе отменили воздушную тревогу. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Отбой воздушной тревоги", — написал глава Севастополя в телеграм-канале.
Кроме того, восстановлено движение автотранспорта по Крымскому мосту. Об этом сообщается в телеграм-канале "Крымский мост: оперативная информация". В очереди перед мостом со стороны Тамани находится 190 автомобилей, со стороны Керчи очередей нет.
Буквально полчаса назад Лайф писал о воздушной тревоге в Севастополе. Губернатор Развожаев сообщал о применении в бухте Севастополя специальных средств маскировки, безвредных для людей. Местные паблики информировали о ракетной опасности, однако информация о прилётах не подтвердилась.
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