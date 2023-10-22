В Севастополе отменили воздушную тревогу. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Отбой воздушной тревоги", — написал глава Севастополя в телеграм-канале.

Кроме того, восстановлено движение автотранспорта по Крымскому мосту. Об этом сообщается в телеграм-канале "Крымский мост: оперативная информация". В очереди перед мостом со стороны Тамани находится 190 автомобилей, со стороны Керчи очередей нет.