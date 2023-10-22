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22 октября, 14:32

В Севастополе отменили воздушную тревогу

Губернатор Севастополя Развожаев заявил об отмене воздушной тревоги в городе

В Севастополе отменили воздушную тревогу. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Отбой воздушной тревоги", — написал глава Севастополя в телеграм-канале.

Кроме того, восстановлено движение автотранспорта по Крымскому мосту. Об этом сообщается в телеграм-канале "Крымский мост: оперативная информация". В очереди перед мостом со стороны Тамани находится 190 автомобилей, со стороны Керчи очередей нет.

Буквально полчаса назад Лайф писал о воздушной тревоге в Севастополе. Губернатор Развожаев сообщал о применении в бухте Севастополя специальных средств маскировки, безвредных для людей. Местные паблики информировали о ракетной опасности, однако информация о прилётах не подтвердилась.

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Shutterstock

Наталья Исакова
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