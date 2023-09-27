В Севастополе объявили воздушную тревогу
Губернатор Севастополя Развожаев сообщил о воздушной тревоге в городе
Михаил Развожаев сообщил об объявлении воздушной тревоги в Севастополе.
Памятка на случай воздушной тревоги в Севастополе. Видео © T.me / razvozhaev
"Внимание всем! Воздушная тревога!" — говорится в сообщении Развожаева, опубликованном в его телеграм-канале.
Жителей просят не выходить из домов или спуститься в укрытие. Подробностей не приводится.
Кроме того, на Крымском мосту временно перекрыли движение. Об этом сообщается в телеграм-канале "Крымский мост: оперативная информация". Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Накануне Развожаев также сообщал о воздушной тревоге в городе. Кроме того, вечером 25 сентября в Крыму и Севастополе тоже включались сирены оповещения. Позже выяснилось, что системы ПВО сбили ракету ВСУ в районе аэропорта Бельбек. Сразу после этого воздушная тревога в городе была отменена.
ТАСС / Сергей Мальгавко