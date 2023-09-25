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Регион
Опубликовано 25 сентября 2023, 18:12
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В Крыму и Севастополе объявлена воздушная тревога

В Севастополе объявили воздушную тревогу, а движение по Крымскому мосту закрыли

Воздушная тревога объявлена в Севастополе, жителей просят спускаться в убежища. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава города Михаил Развожаев, опубликовав видео с алгоритмом действий во время таких ситуаций.

Памятка на случай воздушной тревоги в Севастополе. Видео © T.me / razvozhaev

"Внимание всем. Воздушная тревога", — написал Развожаев.

Оповещения звучат и на Крымскому мосту, движение автомобилей там временно перекрыто. Находящихся на переправе и в зоне досмотра призывают сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Ранее ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. В результате пропал один военный, было повреждено историческое здание штаба, а в десяти зданиях поблизости из-за ударной волны выбило окна. При этом во время атаки в штабе чудом уцелела икона с образом Фёдора Ушакова.

Развожаев сообщил о демонтаже части аварийных конструкций в штабе ЧФ
Развожаев сообщил о демонтаже части аварийных конструкций в штабе ЧФ
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ТАСС / Сергей Мальгавко

Андрей Бражников
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