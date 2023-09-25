В Крыму и Севастополе объявлена воздушная тревога
В Севастополе объявили воздушную тревогу, а движение по Крымскому мосту закрыли
Воздушная тревога объявлена в Севастополе, жителей просят спускаться в убежища. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава города Михаил Развожаев, опубликовав видео с алгоритмом действий во время таких ситуаций.
Памятка на случай воздушной тревоги в Севастополе. Видео © T.me / razvozhaev
"Внимание всем. Воздушная тревога", — написал Развожаев.
Оповещения звучат и на Крымскому мосту, движение автомобилей там временно перекрыто. Находящихся на переправе и в зоне досмотра призывают сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Ранее ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. В результате пропал один военный, было повреждено историческое здание штаба, а в десяти зданиях поблизости из-за ударной волны выбило окна. При этом во время атаки в штабе чудом уцелела икона с образом Фёдора Ушакова.
ТАСС / Сергей Мальгавко