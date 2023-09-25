Регион

Уведомления отключены

25 сентября, 18:12
69707

В Крыму и Севастополе объявлена воздушная тревога

В Севастополе объявлена воздушная тревога, движение по Крымскому мосту перекрыто

Воздушная тревога объявлена в Севастополе, жителей просят спускаться в убежища. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава города Михаил Развожаев, опубликовав видео с алгоритмом действий во время таких ситуаций.

Памятка на случай воздушной тревоги в Севастополе. Видео © T.me / razvozhaev

"Внимание всем. Воздушная тревога", — написал Развожаев.

Оповещения звучат и на Крымскому мосту, движение автомобилей там временно перекрыто. Находящихся на переправе и в зоне досмотра призывают сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Ранее ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. В результате пропал один военный, было повреждено историческое здание штаба, а в десяти зданиях поблизости из-за ударной волны выбило окна. При этом во время атаки в штабе чудом уцелела икона с образом Фёдора Ушакова.

Развожаев сообщил о демонтаже части аварийных конструкций в штабе ЧФ

Развожаев сообщил о демонтаже части аварийных конструкций в штабе ЧФ

Обложка ©

ТАСС / Сергей Мальгавко

Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • Происшествия
  • Севастополь

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров