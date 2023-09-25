Губернатор объяснил, что за взрыв услышали жители Севастополя

Громкий звук, который услышали жители Севастополя, — это контролируемый подрыв части аварийных конструкций в штабе Черноморского флота. Об этом рассказал губернатор города Михаил Развожаев.

"Глухой звук, который сейчас было слышно в центре города, — это запланированный демонтаж части аварийных конструкций в штабе ЧФ, осуществлённый при помощи контролируемого подрыва", — написал он в телеграм-канале.