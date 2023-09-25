Губернатор объяснил, что за взрыв услышали жители Севастополя
Развожаев сообщил о демонтаже части аварийных конструкций в штабе ЧФ
Громкий звук, который услышали жители Севастополя, — это контролируемый подрыв части аварийных конструкций в штабе Черноморского флота. Об этом рассказал губернатор города Михаил Развожаев.
"Глухой звук, который сейчас было слышно в центре города, — это запланированный демонтаж части аварийных конструкций в штабе ЧФ, осуществлённый при помощи контролируемого подрыва", — написал он в телеграм-канале.
"Киот сгорел дотла": Протоиерей счёл знаком обнаружение не тронутой огнём иконы с предсказанием в Севастополе
Напомним, днём 22 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. В результате пропал один военный, было повреждено историческое здание штаба, а в десяти зданиях поблизости из-за ударной волны выбило окна. При этом во время атаки в штабе чудом уцелела икона с образом Фёдора Ушакова.
ТАСС / Сергей Мальгавко