Икона святого Фёдора Ушакова не пострадала в пламени ракетного удара ВСУ по штабу Черноморского флота в Севастополе чудом и по "милости Божией". Об этом в беседе с РИА "Новости" заявил благочинный Севастопольского округа Симферопольской и Крымской епархии РПЦ протоиерей Сергий Халюта.

"Мы увидели милость Божию, Господь явил нам чудо. Господь сохранил человеческие жизни и святыню: в пожарище не сгорела икона, написанная на холсте, наклеенном на листе фанеры, при этом киот — рама, в которой находилась икона — сгорел дотла, а икона сохранилась и не имеет повреждений", — объяснил Халюта, отметив, что ракетный удар по штабу стал для всех потрясением.