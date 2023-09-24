Протоиерей счёл знаком обнаружение не тронутой огнём иконы с предсказанием в Севастополе
Протоиерей Халюта: Икона Ушакова спасена в пожаре в Севастополе Божией милостью
Уцелевшая икона причисленного к лику святых русского флотоводца Фёдора Ушакова. Обложка © t.me / РаZVожаев
Икона святого Фёдора Ушакова не пострадала в пламени ракетного удара ВСУ по штабу Черноморского флота в Севастополе чудом и по "милости Божией". Об этом в беседе с РИА "Новости" заявил благочинный Севастопольского округа Симферопольской и Крымской епархии РПЦ протоиерей Сергий Халюта.
"Мы увидели милость Божию, Господь явил нам чудо. Господь сохранил человеческие жизни и святыню: в пожарище не сгорела икона, написанная на холсте, наклеенном на листе фанеры, при этом киот — рама, в которой находилась икона — сгорел дотла, а икона сохранилась и не имеет повреждений", — объяснил Халюта, отметив, что ракетный удар по штабу стал для всех потрясением.
Икона будет возвращена в штаб после проведения там восстановительных работ, сейчас образ с частицей мощей святого находится в Свято-Владимирском соборе Севастополя, сообщил протоиерей. Также он рассказал, что висевшая перед иконой Ушакова лампада тоже нашлась неповреждённой под завалами. А сам образ адмирала — икона необычная: в ней хранится частица мощей святого, которую на рубеже 90-х и 2000-х вложил митрополит Кирилл, ставший впоследствии патриархом. На свитке иконы содержится надпись: "Не отчаивайтесь! Сии грозныя бури обратятся к Славе России".
Напомним, днём 22 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. По данным Минобороны РФ, в результате без вести пропал один военный и повреждено историческое здание штаба. Также повреждения получили несколько домов поблизости: из-за ударной волны выбило окна в десяти зданиях. На время уборки частей ракеты объявлялась эвакуация центра города. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что при атаке чудом уцелела икона с образом Фёдора Ушакова.