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24 сентября, 10:28

Писатель Соловьёв назвал символичным чудо с иконой с образом Фёдора Ушакова

<p>Икона с образом Фёдора Ушакова. Обложка © <a href="https://t.me/razvozhaev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Telegram</a> / "РаZVожаев"</p>

Икона с образом Фёдора Ушакова. Обложка © Telegram / "РаZVожаев"

Чудо с иконой причисленного к лику святых русского флотоводца Фёдора Ушакова, уцелевшей после атаки на штаб Черноморского флота России в Севастополе, символично. Об этом заявил писатель и сценарист Иван Соловьёв.

"Это показывает, что наш героический Черноморский флот находится под покровительством Господа и его святых, а враг за свои злодеяния ответит не только на земном суде", сказал он в беседе с РИА "Новости".

Писатель отметил, что он бывал в здании штаба во время съёмок фильма "Пункт пропуска", в котором он выступил сценаристом и сыграл роль командующего флотом. Ещё тогда, вспомнил он, "икона притягивала к себе".

По его словам, от образа шла энергетика, и тогда писатель понял, что с ней весь штаб выглядит по-другому. Так и появилась идея увековечить её в фильме.

"Уже тогда наша команда поняла, что Фёдор Ушаков охраняет наш флот, даёт ему мощную защиту, а также силы и уверенность в победе", заключил собеседник агентства.

Развожаев объявил об отбое ракетной опасности в Севастополе

Развожаев объявил об отбое ракетной опасности в Севастополе

Напомним, днём 22 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Как сообщили в Минобороны РФ, здание повреждено. Кроме того, ударная волна выбила окна в десяти зданиях, а на время уборки территории эвакуировали центр города. Уже вечером того же дня пожар в штабе удалось локализовать. Как отметил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, при атаке чудом уцелела икона с образом Фёдора Ушакова.

Матвей Константинов
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