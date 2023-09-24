Писатель Соловьёв назвал символичным чудо с иконой с образом Фёдора Ушакова
Икона с образом Фёдора Ушакова. Обложка © Telegram / "РаZVожаев"
Чудо с иконой причисленного к лику святых русского флотоводца Фёдора Ушакова, уцелевшей после атаки на штаб Черноморского флота России в Севастополе, символично. Об этом заявил писатель и сценарист Иван Соловьёв.
"Это показывает, что наш героический Черноморский флот находится под покровительством Господа и его святых, а враг за свои злодеяния ответит не только на земном суде", — сказал он в беседе с РИА "Новости".
Писатель отметил, что он бывал в здании штаба во время съёмок фильма "Пункт пропуска", в котором он выступил сценаристом и сыграл роль командующего флотом. Ещё тогда, вспомнил он, "икона притягивала к себе".
По его словам, от образа шла энергетика, и тогда писатель понял, что с ней весь штаб выглядит по-другому. Так и появилась идея увековечить её в фильме.
"Уже тогда наша команда поняла, что Фёдор Ушаков охраняет наш флот, даёт ему мощную защиту, а также силы и уверенность в победе", — заключил собеседник агентства.
Напомним, днём 22 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Как сообщили в Минобороны РФ, здание повреждено. Кроме того, ударная волна выбила окна в десяти зданиях, а на время уборки территории эвакуировали центр города. Уже вечером того же дня пожар в штабе удалось локализовать. Как отметил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, при атаке чудом уцелела икона с образом Фёдора Ушакова.