Писатель Соловьёв назвал символичным чудо с иконой с образом Фёдора Ушакова

Чудо с иконой причисленного к лику святых русского флотоводца Фёдора Ушакова, уцелевшей после атаки на штаб Черноморского флота России в Севастополе, символично. Об этом заявил писатель и сценарист Иван Соловьёв.

"Это показывает, что наш героический Черноморский флот находится под покровительством Господа и его святых, а враг за свои злодеяния ответит не только на земном суде", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

Писатель отметил, что он бывал в здании штаба во время съёмок фильма "Пункт пропуска", в котором он выступил сценаристом и сыграл роль командующего флотом. Ещё тогда, вспомнил он, "икона притягивала к себе".

По его словам, от образа шла энергетика, и тогда писатель понял, что с ней весь штаб выглядит по-другому. Так и появилась идея увековечить её в фильме.