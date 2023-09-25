В Севастополе отметили воздушную тревогу после отражения атаки на аэродром Бельбек
Развожаев: ПВО Севастополя сбила ракету в районе аэропорта "Бельбек"
В Севастополе системы ПВО сбили ракету ВСУ в районе аэропорта Бельбек. Сразу после этого, воздушная тревога в городе была отменена. Об этом в личном телеграм-канале сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"По предварительным данным, силы ПВО сбили одну ракету в районе аэродрома "Бельбек". Работа продолжается", — сказано в посте градоначальника. Спустя несколько минут Развожаев сделал ещё одну публикацию, в которой сообщил об отбое воздушной тревоги в городе.
Напомним, ранее сегодня воздушная тревога была объявлена в Севастополе, жителей попросили спуститься в убежища. Оповещения звучали и на Крымскому мосту, движение автомобилей там временно перекрыли.
ТАСС / Алексей Павлишак