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Регион
Опубликовано 25 сентября 2023, 19:09
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В Севастополе отменили воздушную тревогу после отражения атаки на аэродром Бельбек

Развожаев: ПВО Севастополя сбила ракету в районе аэропорта Бельбек

В Севастополе системы ПВО сбили ракету ВСУ в районе аэропорта Бельбек. Сразу после этого воздушная тревога в городе была отменена. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"По предварительным данным, силы ПВО сбили одну ракету в районе аэродрома Бельбек. Работа продолжается", сказано в посте градоначальника. Спустя несколько минут Развожаев сделал ещё одну публикацию, в которой сообщил об отбое воздушной тревоги в городе.

Губернатор Севастополя Развожаев: В парке Учкуевка убрали осколки сбитой ракеты
Губернатор Севастополя Развожаев: В парке Учкуевка убрали осколки сбитой ракеты

Напомним, ранее сегодня воздушная тревога была объявлена в Севастополе, жителей попросили спуститься в убежища. Оповещения звучали и на Крымском мосту, движение автомобилей там временно перекрыли.

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ТАСС / Алексей Павлишак

Юрий Лысенко
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