В Севастополе системы ПВО сбили ракету ВСУ в районе аэропорта Бельбек. Сразу после этого воздушная тревога в городе была отменена. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"По предварительным данным, силы ПВО сбили одну ракету в районе аэродрома Бельбек. Работа продолжается", — сказано в посте градоначальника. Спустя несколько минут Развожаев сделал ещё одну публикацию, в которой сообщил об отбое воздушной тревоги в городе.