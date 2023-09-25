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25 сентября, 19:09

В Севастополе отметили воздушную тревогу после отражения атаки на аэродром Бельбек

Развожаев: ПВО Севастополя сбила ракету в районе аэропорта "Бельбек"

В Севастополе системы ПВО сбили ракету ВСУ в районе аэропорта Бельбек. Сразу после этого, воздушная тревога в городе была отменена. Об этом в личном телеграм-канале сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"По предварительным данным, силы ПВО сбили одну ракету в районе аэродрома "Бельбек". Работа продолжается", — сказано в посте градоначальника. Спустя несколько минут Развожаев сделал ещё одну публикацию, в которой сообщил об отбое воздушной тревоги в городе.

Губернатор Севастополя Развожаев: В парке Учкуевка убрали осколки сбитой ракеты

Губернатор Севастополя Развожаев: В парке Учкуевка убрали осколки сбитой ракеты

Напомним, ранее сегодня воздушная тревога была объявлена в Севастополе, жителей попросили спуститься в убежища. Оповещения звучали и на Крымскому мосту, движение автомобилей там временно перекрыли.

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ТАСС / Алексей Павлишак

Юрий Лысенко
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