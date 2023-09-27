Депутаты Госдумы спели гимн Севастополя
Депутаты ГД спели гимн Севастополя, открывая выставку в честь 240-летия города
Депутаты Госдумы спели гимн Севастополя на открытии выставки, посвящённой 240-летию со дня основания императрицей Екатериной II города-героя. Кадры, снятые в стенах нижней палаты парламента, оказались в распоряжении Лайфа.
В Госдуме гимном Севастополя открыли выставку, посвящённую 240-летию города. Видео © LIFE
"Легендарный Севастополь, неприступный для врагов. Севастополь, Севастополь — гордость русских моряков", — говорится в знаменитом гимне Севастополя.
К слову, эту песню в последние дни пели жители Севастополя прямо в убежищах во время атак ВСУ на город.
Ранее Лайф писал, что днём 22 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. В результате пропал один военный, было повреждено историческое здание штаба (на днях проводился демонтаж конструкций), а в десяти зданиях поблизости из-за ударной волны выбило окна.
Кадр из LIFE