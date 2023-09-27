Депутаты Госдумы спели гимн Севастополя на открытии выставки, посвящённой 240-летию со дня основания императрицей Екатериной II города-героя. Кадры, снятые в стенах нижней палаты парламента, оказались в распоряжении Лайфа.

В Госдуме гимном Севастополя открыли выставку, посвящённую 240-летию города. Видео © LIFE

"Легендарный Севастополь, неприступный для врагов. Севастополь, Севастополь — гордость русских моряков", — говорится в знаменитом гимне Севастополя.

К слову, эту песню в последние дни пели жители Севастополя прямо в убежищах во время атак ВСУ на город.