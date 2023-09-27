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Опубликовано 27 сентября 2023, 12:20

Депутаты Госдумы спели гимн Севастополя

Депутаты ГД спели гимн Севастополя, открывая выставку в честь 240-летия города

Депутаты Госдумы спели гимн Севастополя на открытии выставки, посвящённой 240-летию со дня основания императрицей Екатериной II города-героя. Кадры, снятые в стенах нижней палаты парламента, оказались в распоряжении Лайфа.

В Госдуме гимном Севастополя открыли выставку, посвящённую 240-летию города. Видео © LIFE

"Легендарный Севастополь, неприступный для врагов. Севастополь, Севастополь — гордость русских моряков", — говорится в знаменитом гимне Севастополя.

К слову, эту песню в последние дни пели жители Севастополя прямо в убежищах во время атак ВСУ на город.

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Ранее Лайф писал, что днём 22 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. В результате пропал один военный, было повреждено историческое здание штаба (на днях проводился демонтаж конструкций), а в десяти зданиях поблизости из-за ударной волны выбило окна.

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Кадр из LIFE

Александр Юнашев
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