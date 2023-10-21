Крымчан предупредили о плановом уничтожении взрывоопасных предметов

Сегодня, 21 октября, в Крыму будут уничтожать взрывоопасные предметы, жителям полуострова не о чем волноваться. Об этом сообщил советник главы региона по информационной политике Олег Крючков в телеграм-канале.

"21 октября специальные службы будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов: посёлок городского типа Октябрьское с 13:00 до 15:00; город Старый Крым с 11:00 до 13:00; село Вольное, Джанкойский район, с 13:00 до 15:00", — перечислил он.

Чиновник призвал крымчан сохранять спокойствие и доверять сведениям только из официальных источников.