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21 октября, 04:02

Крымчан предупредили о плановом уничтожении взрывоопасных предметов

Сегодня, 21 октября, в Крыму будут уничтожать взрывоопасные предметы, жителям полуострова не о чем волноваться. Об этом сообщил советник главы региона по информационной политике Олег Крючков в телеграм-канале.

"21 октября специальные службы будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов: посёлок городского типа Октябрьское с 13:00 до 15:00; город Старый Крым с 11:00 до 13:00; село Вольное, Джанкойский район, с 13:00 до 15:00", перечислил он.

Чиновник призвал крымчан сохранять спокойствие и доверять сведениям только из официальных источников.

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Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил о возможном дыме в городской бухте. Он объяснил это тем, что российские военные используют средства маскировки, и призвал жителей не пугаться.

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Unsplash / iam_os

Андрей Бражников
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