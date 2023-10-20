Губернатор Развожаев предупредил о возможном дыме в Севастопольской бухте

Жители Севастополя не должны пугаться возможному дыму в районе бухты, так как российские военные используют средства маскировки. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев.

"Если увидите дым в районе Севастопольской бухты — это военные используют табельные средства маскировки. Напоминаю, что запах неприятный, но это абсолютно безопасно", — написал он в телеграм-канале.