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Опубликовано 20 октября 2023, 07:16

Севастопольцам объяснили громкие звуки в городе

Губернатор Развожаев: Громкие звуки в Севастополе слышны из-за тренировки флота

Громкие звуки, которые слышат жители Севастополя, не представляют опасности, это идёт тренировка Черноморского флота. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Громкие звуки в центре города — это в районе Северного и Южного молов. Черноморский флот проводит тренировку расчётов ППДО (противоподводно-диверсионное обеспечение. — Прим. Лайфа)", — написал он в телеграм-канале.

По его словам, тренировочные мероприятия будут продолжены в течение сегодняшнего дня. Губернатор подчеркнул, что в самом городе обстановка спокойная.

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Напомним, 18 октября губернатор Развожаев сообщил, что Черноморский флот отразил атаку воздушных целей в Севастополе. В районе Сахарной Головки жители заметили поднимающийся дым. Спецслужбы города оперативно прибыли на место.

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ТАСС / Владимир Смирнов

Татьяна Миссуми
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