Севастопольцам объяснили громкие звуки в городе
Губернатор Развожаев: Громкие звуки в Севастополе слышны из-за тренировки флота
Громкие звуки, которые слышат жители Севастополя, не представляют опасности, это идёт тренировка Черноморского флота. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Громкие звуки в центре города — это в районе Северного и Южного молов. Черноморский флот проводит тренировку расчётов ППДО (противоподводно-диверсионное обеспечение. — Прим. Лайфа)", — написал он в телеграм-канале.
По его словам, тренировочные мероприятия будут продолжены в течение сегодняшнего дня. Губернатор подчеркнул, что в самом городе обстановка спокойная.
Напомним, 18 октября губернатор Развожаев сообщил, что Черноморский флот отразил атаку воздушных целей в Севастополе. В районе Сахарной Головки жители заметили поднимающийся дым. Спецслужбы города оперативно прибыли на место.
ТАСС / Владимир Смирнов