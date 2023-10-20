Севастопольцам объяснили громкие звуки в городе

Громкие звуки, которые слышат жители Севастополя, не представляют опасности, это идёт тренировка Черноморского флота. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Громкие звуки в центре города — это в районе Северного и Южного молов. Черноморский флот проводит тренировку расчётов ППДО (противоподводно-диверсионное обеспечение. — Прим. Лайфа)", — написал он в телеграм-канале.

По его словам, тренировочные мероприятия будут продолжены в течение сегодняшнего дня. Губернатор подчеркнул, что в самом городе обстановка спокойная.