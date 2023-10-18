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18 октября, 15:01

Флот отражает атаку воздушных целей в Севастополе

Черноморский флот отражает атаку воздушных целей в Севастополе, заявил губернатор города Михаил Развожаев.

"В районе Сухарной балки наш флот отражает атаку воздушных целей. В районе Сахарной Головки — дым, спасатели уже выехали на место", — написал он в телеграм-канале.

По словам губернатора, все городские службы приведены в состояние боевой готовности, а информация о повреждениях инфраструктуры уточняется.

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При этом ранее, сегодня утром, Развожаев сообщал, что прозвучавшие в городе "громкие звуки" доносятся из района Северного мола, где проходит тренировка Черноморского флота. А около 17:30 губернатор информировал о воздушной тревоге в городе. Она пока не снята.

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Shutterstock

Александра Вишнякова
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