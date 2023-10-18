Власти успокоили услышавших громкие звуки севастопольцев
Губернатор Севастополя Развожаев объяснил "громкие звуки" тренировкой ЧФ РФ
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объяснил природу прозвучавших в городе "громких звуков". По его словам, они доносятся из района Северного мола, где проходит тренировка Черноморского флота.
"Громкие звуки в центре города — это в районе Северного мола Черноморский флот проводит тренировку расчётов ППДО (противоподводно-диверсионное обеспечение. — Прим. Лайфа.). В городе всё спокойно", — написал он в своём телеграм-канале.
А в ночь на минувший вторник, 17 октября, на подлёте к Крыму сбили и подавили восемь украинских беспилотников. Глава региона Сергей Аксёнов поблагодарил российских военных за чёткую и слаженную работу.
Unsplash / Konstantin Dyadyun