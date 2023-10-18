Регион

Уведомления отключены

18 октября, 06:17

Власти успокоили услышавших громкие звуки севастопольцев

Губернатор Севастополя Развожаев объяснил "громкие звуки" тренировкой ЧФ РФ

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объяснил природу прозвучавших в городе "громких звуков". По его словам, они доносятся из района Северного мола, где проходит тренировка Черноморского флота.

"Громкие звуки в центре города — это в районе Северного мола Черноморский флот проводит тренировку расчётов ППДО (противоподводно-диверсионное обеспечение. — Прим. Лайфа.). В городе всё спокойно", — написал он в своём телеграм-канале.

ФСБ задержала жителя Крыма за сотрудничество с СБУ

ФСБ задержала жителя Крыма за сотрудничество с СБУ

А в ночь на минувший вторник, 17 октября, на подлёте к Крыму сбили и подавили восемь украинских беспилотников. Глава региона Сергей Аксёнов поблагодарил российских военных за чёткую и слаженную работу.

Обложка ©

Unsplash / Konstantin Dyadyun

Матвей Константинов
  • Новости
  • михаилразвожаев
  • Политика России
  • Политика
  • Севастополь

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров