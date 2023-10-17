ФСБ задержала жителя Крыма за сотрудничество с СБУ

ФСБ задержала 48-летнего жителя Крыма, подозреваемого в сотрудничестве со спецслужбами Украины. Об этом сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности.

"Установлено, что житель Бахчисарайского района 1975 года рождения инициировал сотрудничество с представителем Службы безопасности Украины, которому передавал сведения о социально-политической, экономической и военной обстановке на полуострове", — говорится в сообщении.

Украинский агент занимался организацией тайников с боеприпасами на территории полуострова. Мужчину задержали при изъятии из тайника пакета со взрывным устройством.