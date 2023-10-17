ФСБ задержала жителя Крыма за сотрудничество с СБУ
ФСБ задержала 48-летнего жителя Крыма, подозреваемого в сотрудничестве со спецслужбами Украины. Об этом сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности.
"Установлено, что житель Бахчисарайского района 1975 года рождения инициировал сотрудничество с представителем Службы безопасности Украины, которому передавал сведения о социально-политической, экономической и военной обстановке на полуострове", — говорится в сообщении.
Украинский агент занимался организацией тайников с боеприпасами на территории полуострова. Мужчину задержали при изъятии из тайника пакета со взрывным устройством.
А ранее директор ФСБ Александр Бортников рассказывал, что российские силовики в августе задержали украинских диверсантов, которые готовили нападение на Смоленскую и Курскую АЭС. При этом ДРГ готовил спецназ британской армии.
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