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17 октября, 07:19

ФСБ задержала жителя Крыма за сотрудничество с СБУ

ФСБ задержала 48-летнего жителя Крыма, подозреваемого в сотрудничестве со спецслужбами Украины. Об этом сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности.

"Установлено, что житель Бахчисарайского района 1975 года рождения инициировал сотрудничество с представителем Службы безопасности Украины, которому передавал сведения о социально-политической, экономической и военной обстановке на полуострове", — говорится в сообщении.

Украинский агент занимался организацией тайников с боеприпасами на территории полуострова. Мужчину задержали при изъятии из тайника пакета со взрывным устройством.

ФСБ задержала иностранца по делу о шпионаже

ФСБ задержала иностранца по делу о шпионаже

А ранее директор ФСБ Александр Бортников рассказывал, что российские силовики в августе задержали украинских диверсантов, которые готовили нападение на Смоленскую и Курскую АЭС. При этом ДРГ готовил спецназ британской армии.

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Александра Вишнякова
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