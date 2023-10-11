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11 октября, 12:52

ФСБ задержала иностранца по делу о шпионаже

Следствие добивается ареста иностранца, которого ранее ФСБ задержала по подозрению в шпионаже. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на материалы Лефортовского суда Москвы. О личности задержанного и сути предъявленных ему обвинений пока ничего неизвестно.

"В суд доставлено ходатайство следователя ФСБ об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении иностранного гражданина Тиллазода Ш., подозреваемого по ст. 276 УК РФ (шпионаж)", — приводит агентство слова собеседника.

ФСБ задержала россиянина, передававшего Украине за деньги данные о передвижении военной техники

ФСБ задержала россиянина, передававшего Украине за деньги данные о передвижении военной техники

Ранее Лайф писал, что в Печорском районе Псковской области задержали иностранного гражданина, незаконно пересёкшего границу России. Как сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ по региону, мужчина прибыл в нашу страну в поисках "лучших условий жизни".

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Марина Калегина
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