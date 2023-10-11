ФСБ задержала иностранца по делу о шпионаже

Следствие добивается ареста иностранца, которого ранее ФСБ задержала по подозрению в шпионаже. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на материалы Лефортовского суда Москвы. О личности задержанного и сути предъявленных ему обвинений пока ничего неизвестно.

"В суд доставлено ходатайство следователя ФСБ об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении иностранного гражданина Тиллазода Ш., подозреваемого по ст. 276 УК РФ (шпионаж)", — приводит агентство слова собеседника.