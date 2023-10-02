Под Псковом задержали эстонца-нелегала, искавшего в России "лучшей жизни"

В Печорском районе Псковской области задержали иностранного гражданина, незаконно пересёкшего границу России. Как сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ по региону, мужчина прибыл в нашу страну в поисках "лучших условий жизни".

"Иностранный гражданин задержан псковскими пограничниками в Печорском районе после пересечения российско-эстонской границы <...>. В ходе опроса правонарушителя установлено, что в нашу страну он прибыл в поисках лучших условий жизни", — говорится в опубликованном сообщении.

В ведомстве уточнили РИА "Новости", что задержанный является гражданином Эстонии и не имеет российской визы. О нарушителе на пограничную заставу сообщил бдительный местный житель.