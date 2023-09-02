Косолапый беглец засветился на камере при штурме забора между Литвой и Белоруссией

Погранслужба Литвы показала видео вопиющей наглости, как средь бела дня нарушитель громит пограничный забор, пытаясь пробраться в Белоруссию. Преступником оказался медведь. Ролик с камер наблюдения быстро завирусился в Сети.

Медведь пробирается из Литвы в Белоруссию. Видео © Twitter / Александр жZл

Косолапый сначала повис на ограждении, но колючая проволока не дала ему перемахнуть на другую сторону. Затем мишка попытался сделать подкоп, но и тут дело не заладилось. Тогда он рассвирепел, принял бойцовскую стойку и пошёл боксировать и трясти забор, который еле выдержал тяжёлые удары.

Пользователи пошутили, что жизнь в Евросоюзе опостылела медведю, вот он и попытался пробраться в Белоруссию. Удалось ли мохнатому попасть в республику, неизвестно, но, судя по всему, литовской стороне придётся теперь ремонтировать забор.