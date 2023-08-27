"Какой милый!": В Уфе медвежонок вышел из леса и поразил детей
Молодой медведь вышел из леса и прогулялся по Уфе
Медвежонок вышел из леса прямо на улицы уфимского района Шакша, соответствующие кадры опубликовал депутат Государственного собрания Республики Башкортостан Рустам Хафизов. На них — косолапый как ни в чём не бывало скитается по улице под удивлённые возгласы детей.
Молодой медведь вышел из леса и прогулялся по Уфе. Видео © VK / Рустам Хафизов
"Какой милый! Милый, но может укусить", — переговариваются они. Косолапый ещё немного погулял по башкирской столице и убежал в лес.
Лайф показывал удивительное видео из Хабаровского края, на котором водитель спокойно кормит огромного медведя на обочине. Мужчина настолько доверился хищнику, что повернулся к нему спиной.
VK / Рустам Хафизов