"Какой милый!": В Уфе медвежонок вышел из леса и поразил детей

Медвежонок вышел из леса прямо на улицы уфимского района Шакша, соответствующие кадры опубликовал депутат Государственного собрания Республики Башкортостан Рустам Хафизов. На них — косолапый как ни в чём не бывало скитается по улице под удивлённые возгласы детей.

Молодой медведь вышел из леса и прогулялся по Уфе. Видео © VK / Рустам Хафизов

"Какой милый! Милый, но может укусить", — переговариваются они. Косолапый ещё немного погулял по башкирской столице и убежал в лес.