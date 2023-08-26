Эстонец приехал из России с георгиевской лентой и нарвался на штраф
Delfi: Пограничники оштрафовали ехавшего из России эстонца за георгиевскую ленту
Эстонские пограничники оштрафовали местного жителя, ехавшего из России, за георгиевскую ленту на зеркале заднего вида. Об этом сообщает портал Delfi.
На погранпереходе в Нарве мужчину наказали на 400 евро, так как в стране запрещена публичная демонстрация этого символа.
А ранее ООН обвинила Эстонию в нарушении прав русскоязычных. Всему виной стал запрет Таллина на образование на русском языке.
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