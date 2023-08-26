Эстонец приехал из России с георгиевской лентой и нарвался на штраф

Эстонские пограничники оштрафовали местного жителя, ехавшего из России, за георгиевскую ленту на зеркале заднего вида. Об этом сообщает портал Delfi.

На погранпереходе в Нарве мужчину наказали на 400 евро, так как в стране запрещена публичная демонстрация этого символа.