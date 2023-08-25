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25 августа, 12:15

Муж премьера Эстонии срочно избавляется от бизнеса с Россией, чуть не стоившего ей поста

Муж премьера Эстонии Халлик продаёт акции компании, ведущей бизнес с Россией

<p>Премьер-министр Эстонии Кая Каллас с мужем Арво Халликом. Обложка © ТАСС / AP / Pavel Golovkin</p>

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас с мужем Арво Халликом. Обложка © ТАСС / AP / Pavel Golovkin

Муж премьер-министра Эстонии Каи Каллас Арво Халлик объявил о решении немедленно продать все свои акции транспортной компании Stark Logistics, которая перевозит грузы в Россию. Пресс-служба бизнесмена распространила его заявление в связи с недавним скандалом. В ней Халлик обратил внимание на то, что деятельность его компании вызвала вопросы, которые, независимо от ответов, повлияют на работу его жены.

"Сегодня я договорился с другими акционерами Stark Logistics, что немедленно продам все свои акции обратно Stark Logistics, также выйду из правления компании, расторгну трудовой договор финансового менеджера, откажусь от любых других ролей и обязанностей и передам их другим сотрудникам", — пообещал он.

Халлик также принёс извинения за возникшую ситуацию и за ущерб, который она причинила репутации его супруги.

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Напомним, в Эстонии разгорелся скандал вокруг премьер-министра Каи Каллас. Её супруга — бизнесмена Арво Халлика — уличили в ведении дел с российскими партнёрами.

Андрей Бражников
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