На ЧМ по лёгкой атлетике разразился скандал из-за охранника с нацистским тату

Безопасность первого дня чемпионата мира по лёгкой атлетике обеспечивал охранник с нацистской татуировкой, пишет atv.hu. На опубликованном фото видно, что наколка SS находится на шее коротко стриженного мужчины в футболке с надписью Security (англ. — охрана).

Издание связалось с обозначенной на футболке охранной организацией, там заверили, что не видели шокирующей татуировки, так как сотрудник был в капюшоне. На данный момент он уже уволен.

Лайф показывал оскорбительный для украинских радикалов баннер, который развернули фанаты греческого футбольного клуба "Арис" во время первого матча третьего квалификационного раунда Лиги конференций против киевского "Динамо". На нём — призыв "разгромить нацистов "Азова"*.