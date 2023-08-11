"Разгромите нацистов": Фанаты "Ариса" на матче с киевским "Динамо" развернули баннер против "Азова"*

Фанаты греческой команды "Арис" развернули баннер, призывающий разгромить нацистов "Азова"*, во время первого матча третьего квалификационного раунда Лиги конференций против киевского "Динамо".

Игра, прошедшая в Салониках, завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол забил полузащитник Луис Пальма с пенальти на 69-й минуте. Ответный матч состоится в румынском Бухаресте 17 августа.