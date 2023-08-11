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10 августа, 22:18

"Разгромите нацистов": Фанаты "Ариса" на матче с киевским "Динамо" развернули баннер против "Азова"*

Фанаты "Ариса" на матче с киевским "Динамо" развернули баннер против "Азова"*

<p>Баннер против "Азова"*, который фанаты греческого "Ариса" вывесили на матче Лиги конференций против киевского "Динамо". Обложка © Twitter / Konstantin12061</p>

Баннер против "Азова"*, который фанаты греческого "Ариса" вывесили на матче Лиги конференций против киевского "Динамо". Обложка © Twitter / Konstantin12061

Фанаты греческой команды "Арис" развернули баннер, призывающий разгромить нацистов "Азова"*, во время первого матча третьего квалификационного раунда Лиги конференций против киевского "Динамо".

"Разгромите нацистов "Азова"*, — указано на баннере болельщиков "Ариса".

Гол "Ариса" в ворота киевского "Динамо". Видео © Twitter / Oscar Funes

Игра, прошедшая в Салониках, завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол забил полузащитник Луис Пальма с пенальти на 69-й минуте. Ответный матч состоится в румынском Бухаресте 17 августа.

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Ранее в Польше во время футбольного матча клуба "Шлёнск" из Вроцлава фанаты подняли антиукраинские баннеры, чем спровоцировали громкий скандал. На баннерах "красовались" надписи: "Остановите украинизацию Польши", "Украинцы убивали детей на Волыни", "80 лет позорного молчания за Волынь". Позже стало известно, что ФК "Шлёнск" запретит фанатам приходить на матчи из-за антиукраинских баннеров.

* Запрещённая в России террористическая организация.

Анатолий Симоненко
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