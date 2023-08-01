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1 августа, 10:32

Польских болельщиков с антиукраинскими баннерами хотят найти по камерам и отлучить от футбола

ФК "Шлёнск" запретит фанатам приходить на матчи из-за антиукраинских баннеров

<p>Футбольные фанаты в Польше принесли на игру антиукраинские баннеры. Обложка © Twitter /<a href="https://twitter.com/polak11konto/status/1685393777395896320" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Polak</a></p>

Футбольные фанаты в Польше принесли на игру антиукраинские баннеры. Обложка © Twitter / Polak

Руководство польского клуба "Шлёнск" намерено изучить записи матча, где болельщики пришли на трибуны с антиукраинскими баннерами. Фанатов намерены наказать за акцию, пишет Sport.pl со ссылкой на заявление клуба.

"Видеозаписи с камер, установленных на стадионе, анализируются. Мы можем подать заявку на запрет для посещения стадиона для тех людей, которых можно идентифицировать", — пояснили в дирекции "Шлёнска".

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Как сообщалось, в Польше во время футбольного матча клуба "Шлёнск" из Вроцлава фанаты подняли антиукраинские баннеры, чем спровоцировали громкий скандал. На баннерах "красовались" надписи "Остановите украинизацию Польши", "Украинцы убивали детей на Волыни", "80 лет позорного молчания за Волынь".

Татьяна Миссуми
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