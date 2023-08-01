Польских болельщиков с антиукраинскими баннерами хотят найти по камерам и отлучить от футбола

Руководство польского клуба "Шлёнск" намерено изучить записи матча, где болельщики пришли на трибуны с антиукраинскими баннерами. Фанатов намерены наказать за акцию, пишет Sport.pl со ссылкой на заявление клуба.

"Видеозаписи с камер, установленных на стадионе, анализируются. Мы можем подать заявку на запрет для посещения стадиона для тех людей, которых можно идентифицировать", — пояснили в дирекции "Шлёнска".