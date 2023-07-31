Приехавших на матч со "Спартаком" фанатов "Балтики" облили зелёнкой у отеля в Москве

Фанатов калининградской "Балтики", которые приехали на матч с московским "Спартаком", облили зелёнкой у пятизвёздочного отеля "Хаятт" в столице. Нападавший в маске подкараулил болельщиков на выходе из автобуса, после чего выплеснул на них едкий краситель, сообщает телеграм-канал Mash.

На фанатов "Балтики" выплеснули зелёнку возле отеля "Хаятт" в Москве. Видео © t.me / Mash

Матч "Балтики" со "Спартаком" пройдёт сегодня вечером, и для калининградцев это особенно радостное событие, ведь команда впервые за 25 лет вышла в РПЛ. Фанаты решили поддержать любимый клуб лично и отправились в Москву на игру. Когда они вышли из автобуса для болельщиков у отеля "Хаятт", неизвестный в маске облил их зелёнкой, после чего скрылся. Пострадавшими оказались более 10 человек. Среди них — топ-менеджер калининградской игорной зоны "Янтарная" Ильдар Магизов.

Сейчас на месте происшествия работают медики и правоохранители. Фанаты калининградской "Балтики" собираются обратиться в полицию по данному факту.