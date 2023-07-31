Приехавших на матч со "Спартаком" фанатов "Балтики" облили зелёнкой у отеля в Москве
Mash: На фанатов "Балтики" выплеснули зелёнку возле отеля "Хаятт" в Москве
Фанатов калининградской "Балтики", которые приехали на матч с московским "Спартаком", облили зелёнкой у пятизвёздочного отеля "Хаятт" в столице. Нападавший в маске подкараулил болельщиков на выходе из автобуса, после чего выплеснул на них едкий краситель, сообщает телеграм-канал Mash.
На фанатов "Балтики" выплеснули зелёнку возле отеля "Хаятт" в Москве. Видео © t.me / Mash
Матч "Балтики" со "Спартаком" пройдёт сегодня вечером, и для калининградцев это особенно радостное событие, ведь команда впервые за 25 лет вышла в РПЛ. Фанаты решили поддержать любимый клуб лично и отправились в Москву на игру. Когда они вышли из автобуса для болельщиков у отеля "Хаятт", неизвестный в маске облил их зелёнкой, после чего скрылся. Пострадавшими оказались более 10 человек. Среди них — топ-менеджер калининградской игорной зоны "Янтарная" Ильдар Магизов.
Сейчас на месте происшествия работают медики и правоохранители. Фанаты калининградской "Балтики" собираются обратиться в полицию по данному факту.
Ранее в Польше во время футбольного матча клуба "Шлёнск" из Вроцлава фанаты подняли антиукраинские баннеры, чем спровоцировали "громкий скандал". На баннерах "красовались" надписи "Остановите украинизацию Польши", "Украинцы убивали детей на Волыни", "80 лет позорного молчания за Волынь".
t.me / Mash