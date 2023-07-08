В Барнауле сотрудники алкомаркета устроили самосуд над дедушкой, подозреваемым в воровстве

В Сети появилось видео, на котором сотрудники, предположительно, одного из магазинов "Красное&Белое" в Барнауле Алтайского края избивают пожилого человека за подозрения в воровстве. Судя по кадрам, мужчина просил прохожих о помощи, а нападавшие распыляли в него из пульверизатора зелёнку.

В Сети появились кадры, как сотрудник "Красное&Белое" обливает дедушку зелёнкой. Видео © Telegram / Инцидент Барнаул

Телеграм-канал сообщает, что данное видео распространяется по соцсетям. Утверждается, что на зов мужчины о помощи никто не пришёл. При этом неизвестно точное место и время съёмки. Также нет подтверждений, что издевавшиеся над мужчиной являются сотрудниками магазина "Красное&Белое".