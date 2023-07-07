В Москве задержали подозреваемых в нападении с зелёнкой на адвоката Пономарёву

Оперативники задержали двух человек, которые накануне облили зелёнкой адвоката Елену Пономарёву в Подмосковье. Выяснилось, что злоумышленники приехали из Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Москве.

"Менее чем за сутки сотрудники уголовного розыска УВД по ЗАО и ОМВД России по району Кунцево Москвы установили личности и при поддержке коллег из Санкт-Петербургского линейного управления МВД России на транспорте задержали подозреваемых 1984 и 1998 года рождения в Санкт-Петербурге", — приводит ТАСС сообщение.

В настоящий момент задержанные доставляются для проведения следственных действий. Расследование продолжается.