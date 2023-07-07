В Москве задержали подозреваемых в нападении с зелёнкой на адвоката Пономарёву
Последствия нападения на адвоката Елену Пономарёву. Обложка © VK / Александра Цветкова
Оперативники задержали двух человек, которые накануне облили зелёнкой адвоката Елену Пономарёву в Подмосковье. Выяснилось, что злоумышленники приехали из Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Москве.
"Менее чем за сутки сотрудники уголовного розыска УВД по ЗАО и ОМВД России по району Кунцево Москвы установили личности и при поддержке коллег из Санкт-Петербургского линейного управления МВД России на транспорте задержали подозреваемых 1984 и 1998 года рождения в Санкт-Петербурге", — приводит ТАСС сообщение.
В настоящий момент задержанные доставляются для проведения следственных действий. Расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что на подмосковного адвоката Елену Пономарёву было совершено нападение на Рублёвке. Момент инцидента попал на видео. На кадрах видно, что женщину облили зелёнкой на автобусной остановке. У неё диагностирован ожог роговицы.