Облили зелёнкой на остановке: Момент нападения на подмосковного адвоката попал на видео
Подмосковного адвоката Пономарёву облили зелёнкой на автобусной остановке
Последствия нападения на адвоката Елену Пономарёву. Обложка © VK / Александра Цветкова
На подмосковного адвоката Елену Пономарёву совершено нападение на Рублёвке. Момент инцидента попал на видео, кадры публикует телеграм-канал SHOT.
Момент нападения на адвоката Елену Пономарёву. Видео © SHOT
На них видно, что женщину облили зелёнкой на автобусной остановке. У неё диагностирован ожог роговицы. Адвокат связывает нападение со своей работой. В 2021 году она проходила свидетелем по делу о получении взятки в размере 13 миллионов рублей судьёй Лыткаринского городского суда Сергеем Котовым.
Последствия нападения на адвоката Елену Пономарёву. Фото © VK / Елена Пономарёва
Пономарёва заявила, что ранее ей уже поступали угрозы с фотографиями её родных. Также, по словам адвоката, неизвестные некоторое время назад облили её машину несмываемой краской.
Неизвестные облили машину Елены Пономарёвой несмываемой краской. Фото © VK / Елена Пономарёва
Ранее Лайф писал, что журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова жестоко избили в Чечне. В Кремле назвали это серьёзным происшествием и рассказали, что президенту Владимиру Путину доложено об инциденте. Председатель СК поручил провести проверку, позже и глава Чечни Рамзан Кадыров дал поручение разобраться в ситуации и установить личности нападавших. Вечером 4 июля Елена Милашина и Александр Немов вылетели спецбортом из Беслана в Москву. По факту нападения на Милашину и Немова в Чечне Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям.