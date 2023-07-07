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7 июля, 08:50
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Облили зелёнкой на остановке: Момент нападения на подмосковного адвоката попал на видео

Подмосковного адвоката Пономарёву облили зелёнкой на автобусной остановке

<p>Последствия нападения на адвоката Елену Пономарёву. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/tsvetkova_sedlex?w=wall383034139_1925/all" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Александра Цветкова</a></p>

Последствия нападения на адвоката Елену Пономарёву. Обложка © VK / Александра Цветкова

На подмосковного адвоката Елену Пономарёву совершено нападение на Рублёвке. Момент инцидента попал на видео, кадры публикует телеграм-канал SHOT.

Момент нападения на адвоката Елену Пономарёву. Видео © SHOT

На них видно, что женщину облили зелёнкой на автобусной остановке. У неё диагностирован ожог роговицы. Адвокат связывает нападение со своей работой. В 2021 году она проходила свидетелем по делу о получении взятки в размере 13 миллионов рублей судьёй Лыткаринского городского суда Сергеем Котовым.

Последствия нападения на адвоката Елену Пономарёву. Фото © VK / Елена Пономарёва

Последствия нападения на адвоката Елену Пономарёву. Фото © VK / Елена Пономарёва

Пономарёва заявила, что ранее ей уже поступали угрозы с фотографиями её родных. Также, по словам адвоката, неизвестные некоторое время назад облили её машину несмываемой краской.

Неизвестные облили машину Елены Пономарёвой несмываемой краской. Фото © VK / Елена Пономарёва

Неизвестные облили машину Елены Пономарёвой несмываемой краской. Фото © VK / Елена Пономарёва

Ранее Лайф писал, что журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова жестоко избили в Чечне. В Кремле назвали это серьёзным происшествием и рассказали, что президенту Владимиру Путину доложено об инциденте. Председатель СК поручил провести проверку, позже и глава Чечни Рамзан Кадыров дал поручение разобраться в ситуации и установить личности нападавших. Вечером 4 июля Елена Милашина и Александр Немов вылетели спецбортом из Беслана в Москву. По факту нападения на Милашину и Немова в Чечне Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям.

Песков: Все необходимые следственные действия после нападения на Милашину ведутся

Песков: Все необходимые следственные действия после нападения на Милашину ведутся

Иван Косицын
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    Комментарий

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    ДедМорозсегодня в 10:14

    Опять хачики?..

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