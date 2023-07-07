Облили зелёнкой на остановке: Момент нападения на подмосковного адвоката попал на видео

На них видно, что женщину облили зелёнкой на автобусной остановке. У неё диагностирован ожог роговицы. Адвокат связывает нападение со своей работой. В 2021 году она проходила свидетелем по делу о получении взятки в размере 13 миллионов рублей судьёй Лыткаринского городского суда Сергеем Котовым.