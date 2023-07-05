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5 июля, 19:21

СК возбудил уголовное дело после избиения Милашиной и Немова в Чечне

<p>Журналистка Елена Милашина. Обложка © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=54tt5xAS3sM" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Осторожно: Собчак</a></p>

Журналистка Елена Милашина. Обложка © YouTube / Осторожно: Собчак

По факту нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Чечне Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Расследование ведётся по статьям "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью" и "Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью". Руководитель СК РФ по Чеченской Республике Виталий Волков уведомил председателя СК России Александра Бастрыкина о том, что такое решение было принято по результатам проверки.

В ведомстве уточили, что в настоящее время проводятся следственные мероприятия по установлению лиц, причастных к данному инциденту.

Песков: Все необходимые следственные действия после нападения на Милашину ведутся

Песков: Все необходимые следственные действия после нападения на Милашину ведутся

Напомним, журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова жестоко избили в Чечне во вторник, 4 июля. В Кремле назвали это серьёзным происшествием и рассказали, что президенту Владимиру Путину доложено об инциденте. Председатель СК поручил провести проверку, позже и глава Чечни Рамзан Кадыров дал поручение разобраться в ситуации и установить личности нападавших. Вечером 4 июля Елена Милашина и Александр Немов вылетели спецбортом из Беслана в Москву.

Оксана Попова
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