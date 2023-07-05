СК возбудил уголовное дело после избиения Милашиной и Немова в Чечне

По факту нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Чечне Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Расследование ведётся по статьям "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью" и "Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью". Руководитель СК РФ по Чеченской Республике Виталий Волков уведомил председателя СК России Александра Бастрыкина о том, что такое решение было принято по результатам проверки.