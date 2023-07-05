СК возбудил уголовное дело после избиения Милашиной и Немова в Чечне
Журналистка Елена Милашина. Обложка © YouTube / Осторожно: Собчак
По факту нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Чечне Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Расследование ведётся по статьям "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью" и "Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью". Руководитель СК РФ по Чеченской Республике Виталий Волков уведомил председателя СК России Александра Бастрыкина о том, что такое решение было принято по результатам проверки.
В ведомстве уточили, что в настоящее время проводятся следственные мероприятия по установлению лиц, причастных к данному инциденту.
Напомним, журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова жестоко избили в Чечне во вторник, 4 июля. В Кремле назвали это серьёзным происшествием и рассказали, что президенту Владимиру Путину доложено об инциденте. Председатель СК поручил провести проверку, позже и глава Чечни Рамзан Кадыров дал поручение разобраться в ситуации и установить личности нападавших. Вечером 4 июля Елена Милашина и Александр Немов вылетели спецбортом из Беслана в Москву.