Песков: Все необходимые следственные действия после нападения на Милашину ведутся
После нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Чечне все необходимые поручения даны, все следственные действия ведутся. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Были даны все поручения председателем СК, работа сейчас ведётся. Давайте просто дождёмся. Вся реакция была озвучена, все действия сейчас предпринимаются", — отметил представитель Кремля.
Напомним, журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова жестоко избили в Чечне во вторник, 4 июля. В Кремле назвали это серьёзным происшествием и рассказали, что президенту Владимиру Путину доложено об инциденте. Председатель СК поручил провести проверку, позже и глава Чечни Рамзан Кадыров дал поручение разобраться в ситуации и установить личности нападавших. Вечером 4 июля Елена Милашина и Александр Немов вылетели спецбортом из Беслана в Москву.
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