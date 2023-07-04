Москалькова призвала наказать виновных в нападении на Милашину и Немова

Необходимо найти и наказать виновных в незаконных действиях в отношении россиян. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, комментируя ситуацию с нападением на Милашину и Немова в Чечне.

"Любые незаконные действия, угрожающие жизни и здоровью граждан России, должны быть пресечены, а виновные найдены и наказаны", — написала омбудсмен в Telegram.