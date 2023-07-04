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Опубликовано 4 июля 2023, 18:14

Москалькова призвала наказать виновных в нападении на Милашину и Немова

Москалькова: Виновных в действиях, угрожающих жизни россиян, необходимо наказать

Необходимо найти и наказать виновных в незаконных действиях в отношении россиян. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, комментируя ситуацию с нападением на Милашину и Немова в Чечне.

"Любые незаконные действия, угрожающие жизни и здоровью граждан России, должны быть пресечены, а виновные найдены и наказаны", — написала омбудсмен в Telegram.

Москалькова подчеркнула, что к оказанию помощи также подключились омбудсмены Чечни и Северной Осетии Мансур Солтаев и Тамерлан Цгоев. Солтаев сопровождал пострадавших от Грозного до Беслана.

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Напомним, журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова жестоко избили в Чечне во вторник, 4 июля. В ситуации уже призвала разобраться уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. В Кремле же назвали это серьёзным происшествием и рассказали, что президенту Владимиру Путину доложено об инциденте. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку.

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ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ

Ирина Фальке
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